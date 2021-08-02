الياسين يودع سباق 400م.. وحامدي الأمل الأخير

جدة – البلاد

يحمل بطل الكاراتيه طارق حامدي الأمل الأخير للمملكة من أجل الخروج بميدالية من أولمبياد طوكيو 2020. حيث سيشارك يوم 7 أغسطس المقبل، وذلك بعد خروج العداء مازن الياسين من نصف نهائي سباق 400م بحلوله رابعاً بزمن ‘45.37’ ثانية.

وحل الأمريكي مايكل تشيري في المركز الأول، والجمايكي كريستوفر تايلور في المركز الثاني، والأسترالي ستيفن سولومون في المركز الثالث.

وكان الياسين قد تأهل إلى نصف النهائي بعد أن حل أولاً في تصفيات المجموعة الثانية محققاً رقماً شخصياً بـ 45.16.

وبالعودة لبطل الكاراتيه حامدي، سيشارك يوم السبت المقبل في وزن 75 كلغ،. وتعول عليه آمال كبيرة بعد نيله ذهبية التصفيات الأولمبية التي اختتمت بباريس قبل شهر ونصف، للمنافسة على إحدى الميداليات في أول ظهور أولمبي للعبة الكاراتيه للكبار.