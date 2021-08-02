الفنانة جميلة البداوي لـ”البلاد”: سعيدة بنجاح أغنية “ولا عليك”

جدة – حاتم العطرجي

أطلقت الفنانة المغربية جميلة البداوي عملها الغنائي الجديد “ولا عليك ” باللهجة المغربية.

الأغنية من كلمات الشاعر يونس آدم والحان محمد الرفاعي وتوزيع حمزة الغازي.

وقالت جميلة للبلاد إنها سعيدة بهذا العمل، الذي تم اختياره بدقة من ناحية الكلمات، وطريقة التلحين وجميع التفاصيل الخاصة به ليلاقي استحسان الجماهير. وأضافت “الحمد لله، منذ انطلاق الأغنية والأصداء رائعة”.

وقدمت جميلة شكرها لفريق العمل والمشرف العام حسن طالب،. مبينة أن الأغنية حققت في أول يومين من إطلاقها أكثر من 60 ألف مشاهدة.