البقالي يمنح المغرب أول ذهبية

جدة – البلاد

منح العداء المغربي سفيان البقالي اليوم، أول ميدالية ذهبية لبلاده في أولمبياد طوكيو 2020.

ونجح البقالي البلاغ من العمر 25 عاما، في إحراز ذهبية 3 آلاف متر موانع، بتوقيت 08:08:90، متبوعا بالإثيوبي غيرما بتوقيت 08:10:38، ثم الكيني كيغن بتوقيت 08:11:45.

وهي الذهبية الأولى للمغرب في الأولمبياد الجاري، والأولى منذ عام 2004،. وسبق للبقالي أن أحرز ميدالية فضية في مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر.

وكان العداء هشام الكروج آخر من منح المغرب ذهبية في الألعاب، عندما توّج في أثينا 2004 بذهيبتي 1500 و5 آلاف متر.

ورفع البقالي غلة العرب في أولمبياد طوكيو إلى 9 ميداليات، منها 4 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات.

وجاءت الذهبيات الثلاث الأخرى عبر القطري معتز برشم في الوثب العالي،. ومواطنه فارس إبراهيم في رفع الأثقال لوزن 96 كيلوغراما، فيما حصد السباح التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 400 متر حر.

وحصل الأردني صالح الشرباتي على فضية التايكوندو وزن 80 كيلوغراما،. فيما حصل المصري سيف عيسى في الوزن نفسه على الميدالية البرونزية، كما فازت مواطنته هداية ملاك بالبرونزية في وزن 57 كيلوغراما.

وحصل التونسي محمد خليل الجندوبي على فضية التايكوندو في وزن 58،. وتوج الكويتي عبد الله الرشيدي بالميدالية البرونزية للرماية.