أخبار موجزة

أمير تبوك يشيد بتطور محافظة الوجه

تبوك- البلاد

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في قصر سموه بمحافظة الوجه أمس بأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ، بحضور محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف .ونقل سموه للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لأهالي المحافظة، منوها بما تشهده محافظة الوجه من تطور في جميع المجالات الخدمية ، عادّا محافظة الوجه قلب الساحل ومن أقدم المحافظات وذات تاريخ عريق .

وأشار إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة من فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، وأبناء وبنات المنطقة بشكل خاص، وسوف يكون تأثيرها قريباً جداً ، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطن وما يعود عليه بالنفع.

ودعا سموه أبناء وبنات المنطقة الاستفادة مما تقدمه مشروعات نيوم والبحر الأحمر وأمالا من فرص ابتعاث وتدريب ، مشيداً بالحراك السياحي بمحافظات المنطقة الساحلية.

أمير الشرقية يطلع على تقرير جسر الملك فهد

الدمام – البلاد

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه أمس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المهندس عماد المحيسن حيث اطلع سموه على تقرير عن العام 2020 شمل الأعمال التطويرية، التي تمت في الجسر ، خلال الفترة الماضية، وتطوير مناطق عبور المسافرين، واستغلال فترة انخفاض أعداد المسافرين، لإنجاز المشاريع التي تسهم في خدمتهم عبر المنفذ وترفع الطاقة الاستيعابية.

وأكد سموه ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة على المسافرين عبر منفذ الجسر، والتأكد من اكتمال الإجراءات التي تضمن سلامة الجميع.

افتتاح مشروع حديقة الأمير نواف بطبرجل

طبرجل- واس

تفقّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمس العديد من أحياء محافظة طبرجل للتأكد من وصول جميع الخدمات لأبناء المحافظة، وذلك ضمن جولة سموه التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي.

وأكّد سموه على ضرورة إيصال الخدمات لأبناء المحافظة والمراكز، والتوسع في الحدائق والمتنزهات، والعمل على راحتهم، في ظل دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وافتتح سموه خلال الجولة مشروع مركز حديقة الأمير نواف بن عبدالعزيز، مستمعاً من رئيس بلدية طبرجل المهندس مشعل الحسن لنبذة عن المشروع.