آليات تنظيمية وإجراءات صارمة لدخول مقار العمل والمنشآت

البلاد – ياسر بن يوسف . احمد الاحمدي – حمود الزهراني – (تصوير: خالد بن مرضاح)

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اشتراط التحصين للدخول لمقرات العمل، والتدرج في التعامل مع الموظف/العامل غير المحَصن من خلال توجيهه للعمل عن بعد أو منحه أياً من الإجازات المستحقة وإذا لم تنطبق عليه الشروط تحسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية. وقالت الوزارة:” إلحاقًا للبيان الصادر من وزارة الداخلية في 25/7/2021م بشأن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول المنشآت والحضور إلى مقرات العمل في المنشآت الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وحسب ما رفعت به لجنة متابعة مستجدات فيروس كورونا، فإنه اعتبارًا من 22/12/1442هـ الموافق 01/08/2021م، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح آلية التعامل مع غير المحصنين ستكون على النحو الآتي:



آلية التعامل مع غير المحَصنين بالقطاع العام ستكون على النحو الآتي:

أولاً: اعتباراً من يوم الأحد( أمس) 22/12/1442هـ الموافق 01/08/2021م: على كافة الجهات الحكومية اشتراط التحصين – المعتمد من وزارة الصحة – لدخول الموظفين/العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر الجهة، وفق ما يَظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيدٍ لحالة التحصين.

ثانياً: للجهة الحكومية التدرج في التعامل مع الموظف/العامل غير المحَصن بالطرق الآتية:

1- توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل (مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة، والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

2- اعتبارًا من يوم الاثنين 1/1/1443هـ الموافق 09 /08 / 2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد يمنح أياً من الإجازات المستحقة وفقاً لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاماً.

3- إذا استنفد رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها؛ يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة على الموظف/العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً.



آلية التعامل مع غير المحَصنين في القطاعين الخاص وغير الربحي ستكون على النحو الآتي:

أولاً: اعتباراً من يوم الأحد 22/ 12 / 1442هـ الموافق 01 /0 /2021 م: على كافة المنشآت في القطاعين الخاص وغير الربحي اشتراط التحصين – المعتمد من وزارة الصحة – لدخول العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر المنشأة، وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيدٍ لحالة التحصين.

ثانياً: لصاحب العمل التدرج في التعامل مع العامل غير المحَصن بالطرق الآتية:

1- توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل.

2- اعتبارًا من يوم الاثنين 1/1/1443 هـ الموافق 09 / 08 / 2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد ؛ فيتفق صاحب العمل مع العامل على منحه إجازة تحتسب من رصيد إجازاته السنوية المستحقة.

3- في حال استنفاد رصيد إجازات العامل السنوية المستحقة؛ فيمنح العامل إجازة بدون أجر، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة هذه الإجازة فيما زاد عن عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ثالثاً: لصاحب العمل في حال عدم الاتفاق مع العامل على الإجراءات الواردة في الفقرة (ثانياً)، التعامل مع الآثار المترتبة على العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً.

رابعاً: على صاحب العمل إبلاغ العامل بالقرارات الصادرة في هذا الشأن. لا تسري الأحكام الواردة أعلاه على أي من الحالات المستثناة من أخذ اللقاح وذلك وفقاً لما يظهر في تطبيق ( توكلنا ).

وفيما دخل قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، حيز التنفيذ أمس، تماشياً مع القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، والتي تنص على تطبيق القرار عند دخول المنشآت الحكومية أو الخاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة حيث يشترط إبراز تطبيق “توكلنا” عند دخول المنشآت؛ للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، مع ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية. وشرعت كل الجهات لتنظيم آليات الدخول وإجراءاته، ففي أمانة محافظة جدة، اعتباراً من أمس، تم تنفيذ اشتراط التحصين وإبراز تطبيق “توكلنا” كمحصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعافٍ لدخول مباني الأمانة والبلديات والمراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي وكافة الأنشطة التجارية وفق آلية تنظيمية تتضمن تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.

نقاط فرز بأمانة جدة وبلدياتها

وأكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام والمتحدث الرسمي محمد بن عبيد البقمي أنه وفقاً لما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة باشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من يوم أمس، باشرت الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية والمحافظات في تنفيذ إلزامية التحصين لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، لافتناً إلى أن الأمانة اعتمدت آلية تنظيمية لدخول المباني والبلديات التابعة للموظفين والموظفات والمراجعين وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للأمن والسلامة تتضمن نقاط فرز للمبنى الرئيسي والبلديات الفرعية مع تطبيق مبادئ السلامة المهنية من خلال تعقيم المباني من الخارج والداخل، والمرونة في تقسيم ساعات دخول الموظفين بحيث تم تحديد ٣ فترات لكل مجموعة من الطوابق لتحقيق التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج. وبين أن الإدارة العامة للموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن والسلامة ومشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات استقبلت صباح أمس الموظفين والموظفات والمراجعين وفق الآلية التنظيمية المعتمدة من خلال نقاط فرز لدخول المبنى الرئيسي والبلديات الفرعية مع تطبيق مبادئ السلامة المهنية. وأشار البقمي إلى أن البلديات الفرعية وبلديات المحافظات كثفت أعمالها في الجانب الرقابي من قبل الفرق الميدانية بمتابعة تفعيل القرار الصادر بهذا الشأن في منع دخول غير المحصنين لجميع المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وكافة المنشآت الخاضعة لهذه التعليمات حفاظاً على الصحة العامة ومنع انتشار الفيروس. وفي مكة المكرمة لاحظت (البلاد) تواجد رجال الأمن الصناعي على مداخل مبنى أمانة العاصمة المقدسة لتطبيق قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع دخول أي مراجع للأمانة وبلدياتها الفرعية مالم يبرز تطبيق توكلنا الذي يثبت تحصينها ومنع دخول غير المحصنين بالكامل مع التزام الغالبية العظمى من المراجعين والموظفين والموظفات بالقرار.

تفعيل القرار

وقال مدير عام الادارة العامة والإعلام في الأمانة ومتحدثها الرسمي انه بناء على توجيهات وتعليمات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبد الله الفويحص فقد تم تفعيل القرار وتطبيقه بحذافيره حيث تم توجيه رجال الأمن الصناعي بمنع دخول أي مراجع أو موظف لمباني ومرافق الأمانة وبلدياتها الفرعية مالم يثبت تحصينه حسب قرار وزارة الداخلية والعمل على تطبيقه بشدة. واضاف الشريف أن الالتزام بالاجراءات الاحترازية للمنشآت التجارية والغذائية والمراكز التجارية كبير واليوم اضيف لها منع غير المحصنين مشيراً إلى أن الأمانة سبق أن وضعت برنامجاً زمنياً لتطعيم منسوبيها من قبل موسم رمضان الماضي للمشاركة في الأعمال الرقابية و المتابعة والحج.

لا تساهل في التطبيق

وفي المنطقة الشرقية شددت الأمانة إجراءات تطبيق القرار على كافة موظفي ومراجعي إداراتها وبلدياتها حيث وجه أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، كافة الإدارات والبلديات بالأمانة بضرورة تطبيق القرار بحزم مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة، ومنع غير المحصنين من دخول كافة منشآت الأمانة وإدارتها والبلديات التابعة لها، وكذلك كافة الأسواق، وتكثيف الجانب الرقابي من قبل الفرق الرقابية بمتابعة تفعيل القرار الصادر والتعليمات في المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام مشروطاً بالتحصين.

ونوه إلى ضرورة تكثيف عمل مراقبي الأمانة بكافة بلديتها والتشديد في عملهم بتطبيق آليات العمل بشأن متابعة تفعيل القرار دون تهاون، مؤكدا على التعاون مع الجهات المعنية بتطبيق القرار كالجهات الأمنية والصحية، بهدف تفعيله دون تساهل في المنشآت التجارية.

وشدد على ضرورة الرصد وتطبيق الاجراءات للجميع حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة بالإضافة الى تكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار الوباء.