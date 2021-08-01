الأخيره

22,042 مخالفة لاحترازات كورونا في أسبوع

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1442 هـ       1 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (22042) مخالفة للمدة من 15 / 12 / 1442هـ حتى 21 / 12 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7049)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3026)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2383)، ومنطقة القصيم بـ(2250)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1904)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(1010)، ومنطقة تبوك بـ(796)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(757)، ومنطقة نجران بـ(426)، ومنطقة جازان بـ(390)، ومنطقة عسير بـ(372)، ومنطقة الباحة بـ(366).

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *