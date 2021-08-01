مسؤولو البوسنة يثمنون جهود المملكة في خدمة الإسلام

البلاد- ياسر بن يوسف

اختتم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، زيارته الرسمية للبوسنة والهرسك التي استمرت عدة أيام وقع خلالها البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات العمل الإسلامي، وعقد لقاءات رفيعة المستوى مع قيادات سياسية وإسلامية تتويجًا للعلاقات المتميزة بين البلدين، كما قام بزيارة لعدد من المعالم الإسلامية والحضارية وتفقد مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو .

ونوه نائب وزير حقوق الإنسان واللاجئين السيد جيفاد محمودفيتش بالنجاح الكبير الذي تحقق خلال الزيارة من تطابق في وجهات النظر وتعزيز التعاون في المجالات التي تخدم المسلمين وتساهم في نشر مفاهيم التعايش ونبذ العنصرية وخطابات الكراهية، مؤكداً أن ما وجدته الزيارة من حفاوة بالغة وترحيب كبير تأكيد على ما يكنه أبناء البوسنة لحكومة المملكة من محبة وتقدير وعرفان بالجميل الذي قدمته.

من جانبه، شكر فضيلة رئيس العلماء والمشيخة الإسلامية المفتي العام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- على عنايتهما الخاصة بالبوسنة وشعبها ودعمهم المستمر لها والذي يؤكد أن السعودية رائدة في كل عمل يدعو للوحدة والسلام والمحبة.

وثمن الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والحرص الكبير الذي توليه المملكة لنشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة التي تحاول طمس معالم دين الرحمة والمحبة والتعايش السلمي.

من جهة أخرى أثنى المواطن صالح بن إبراهيم الصغير الذي يتواجد بالبوسنة والهرسك حالياً للسياحة على الزيارة المميزة لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، مؤكداً أنه لها أصداء كبيرة لدى الشارع البوسني الذي يكن كل الوفاء والتقدير لحكومة المملكة وشعبها .

وفي التفاصيل، جاء ذلك في مقطع فيديو استوقف فيه المواطن السعودي، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قبيل مغادرته للبوسنة قائلاً :”احببت السلام عليك وشكركم على هذه الزيارة المتميزة فالجميع يثني ويشيد بها وتابعت أنا شخصياً نتائجها وتفاصيلها فجزاكم الله خيراً على جهودكم غير المستغربة “.