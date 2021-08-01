مزاد تمور عنيزة يغذي أسواق المملكة

عنيزة – البلاد

بمهرجان استعراضي لسيارات كلاسيكية ، يعيد صورا من ذاكرة نقل التمور قديمًا ، ووسط إجراءات احترازية ، انطلق أمس مزاد التمور في المدينة الغذائية بمحافظة عنيزة، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بشراكة إستراتيجية مع بلدية المحافظة .

المزادات شهدت حضورا لافتا من المتسوقين والزوار الذين تفاعلوا مع أصوات الدلالين التي تحمل عبارات ونبرات عريقة ارتبطت بمزادات ومهرجانات للتمور تشتهر بها مناطق ومحافظات المملكة المنتجة .

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة المشرف العام على الموسم نزار بن حمد الحركان بتفاعل جميع الجهات المشاركة لإنجاح العمل وفق ما يلبي توجيهات سمو أمير المنطقة، للعمل على تلبية تطلعات المتعاملين بالسوق من مزارعين ومسوقين ومتسوقين وتجار، مشيرًا إلى همة الشباب وخبرات التجار والخبراء المشاركين في المزاد الذي يعد حدثاً اقتصادياً مهماً على مستوى المملكة وخارجها.