قرب تطبيق استيراد الخضروات والفواكه إلكترونيا

جدة- ياسر بن يوسف

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الموردين الراغبين في الحصول على تراخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل الوزارة اعتباراً من أول المحرم ، مؤكدة أنه لا يمكن استيراد أية شحنة خضروات وفواكه طازجة بدون أذن استيراد إلكتروني.

وكانت الوزارة قد أوضحت في وقت سابق خطوات إجراءات إصدار الترخيص والتي تبدأ بتقديم الطلب إلكترونياً عبر منصة زراعي الإلكترونية وسيتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب بنتيجة طلبه على أن يكون الرفض مسبباً، مفيدة بأن فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة ويكون صالحاً لمدة ما بين 3 و10 أعوام حسب فئة الترخيص.