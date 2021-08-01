الأولى قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين يدخل حيز التنفيذ

جدة : البلاد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين “قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين” ، وبدء تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم الأحد 22/12/1442هـ الموافق 01/08/2021م، حيث يسري هذا القرار على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر. ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مهن ووظائف خدمة العملاء، حيث يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة, واتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات التي أبرمتها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تهدف لتمكين العاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء من أبناء وبنات الوطن للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتحسين جودة تجربة العميل في المملكة. وكان القرار قد استهدف جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء “عن بعد” سواءً عن طريق الهاتف، أو البريد الالكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر بالإضافة إلى عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها أصحاب الأعمال تقديم العمل “عن بعد”.