صحة و عافية متابعات دراسة تكشف المتهم الأول في الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأطفال!

كشفت الدراسات ان السبب الأكثر شيوعا للسكتة الدماغية عند الأطفال هو مرض “المويا مويا” وهي حالة نادرة تضيق فيها شرايين الدماغ تدريجيا، وفي حين أن هذا المرض يصيب الأشخاص في الغالب من خلفيات شرق آسيا، وخاصة أولئك المنحدرين من أصول يابانية، إلا أنه يتطور عند الأطفال من خلفيات أخرى أيضا. وقاد البروفيسور آدم كونديشورا، طبيب أعصاب في كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية ، فريقا من الباحثين في السنة السادسة لدراسة حددت في النهاية طفرة في جين (DIAPH1) وراء بعض حالات “المويا مويا” في أشخاص من خلفيات غير آسيوية ، ونشروا النتائج التي توصلوا إليها في العدد الأخير من دورية “جاما نيورولوجي”. وفي حين أن الأبحاث السابقة قد حددت بالفعل جينات القابلية للإصابة بمرض المويا مويا في المرضى الآسيويين، فإن هذه واحدة من أكبر الدراسات التي حددت الجين في المرضى غير الآسويين، ويعد مرض المويا مويا مرض تدريجي يصيب الأوعية الدموية وليس له أسباب محددة حتى الان.