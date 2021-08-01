جدة..معالم حضارية وعناصر جذب سياحي

جدة- واس

استقطبت محافظة جدة مرتاديها بمنظومة سياحية متكاملة تتقدمها سياحة التسوق والإمعان في متابعة المعالم الحضارية وزيارة المنطقة التاريخية التي تختزل أصالة الماضي في مبانيها عبر الأزمنة المتعاقبة والتي أهلتها لدخول قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

كما تحتفظ المحافظة بعناصر الجذب السياحي، في الصروح الرياضية العملاقة مثل: مدينة الملك عبدالله الرياضية حيث ملعب “الجوهرة المشعة” ، فيما تسجل الفنون والثقافة نسب متابعة مرتفعة عبر الأمسيات المختلفة، والاستمتاع بزيارة كورنيش البحر الأحمر وشواطئه الساحرة.

ويفتح ملعب “الجوهرة” بواباته أمام الزوار للتعرف على البطولات الوطنية، وبطولات السوبر الإيطالي والإسباني، التي وقعت على أرضه إضافة إلى استضافته منافسات المصارعة WWE ، في تحفة رياضية تتسع لأكثر من 62 ألف متفرج، كما تحتضن المدينة عبر ملاعب أخرى بطولات التنس، والاسكواتش وغيرها من الألعاب.



وتتواصل متعة السائح في جدة من داخل المملكة وخارجها، بالتجول في المجمعات التجارية والمولات الكبيرة؛ للتسوق وقضاء وقت ممتع في المطاعم أو مشاهدة أحدث الأفلام السينمائية، وغالباً ما توفر هذه المولات مناطق المقاهي والاستراحات للاستمتاع باحتساء القهوة العربية أو الفرنسية أو تناول وجبة خفيفة، أو تجديد طاقة الأطفال في ملاهي الألعاب، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة في الفعاليات المصاحبة داخل المولات كالمسابقات المطروحة أمام الجمهور.

وتلبي جدة عبر سياحة التسوق خيارات مفضلة لمرتاديها بجذبهم بأشهر العلامات التجارية العالمية التي تناسب أذواقهم من الملابس والعطور ومستحضرات التجميل، فيما حرصت الهيئة السعودية للسياحة على ضم جدة إلى 11 وجهة سياحية أعلنت عنها عبر منصة “روح السعودية” ، حيث استثمرت فصل الصيف لإطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار “صيفنا على جوك” خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية سبتمبر المقبل .