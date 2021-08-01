تطوير منظومة الاستثمار بالشرقية

الدمام- البلاد

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بمركز التميز الاستثماري، استبيانات عامة رقمية تحت عنوان ( معاً .. لبيئة استثمارية مميزة )، وذلك ضمن سلسلة من الخطوات الهادفة إلى إشراك المستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات البلدية وتطوير منظومة الاستثمار تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على إشراك القطاع الخاص بالتنمية.

وتهدف الاستبانة إلى الوصول إلى الملاحظات والمقترحات والصعوبات التي تواجه المستثمرين، وكذلك التوجهات المنشودة ومناحي الرضا لتحسين الأداء واقتراح أنسب الحلول لها، وتنمية الإيرادات الرامية إلى الارتقاء بالشراكة مع المستثمرين ورواد الأعمال ودعمهم ورفع جاذبية استثمارات الأمانة.

وأكدت الأمانة الاستمرار بإطلاق المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تحتضن الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية للإسهام في تحقيق مفهوم أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة خاصة مع توجهات رؤية 2030 التي ترتكز على المجتمع الحيوي والوطن الطموح والاقتصاد المزدهر، مشيرةً إلى أنها أطلقت خلال الفترة الماضية ضمن منظومتها الاستثمارية بالتعاون مع الوزارات والهيئات، عدداً من المبادرات والمشاريع الاستثمارية الريادية التي حققت علامة متقدمة في مؤشرات الأداء المؤسسي المتميز، وكذلك حصلت على شهادة الجودة الأيزو، وحصدت المركز الأول بمبادرة الاستدامة المالية على مستوى القطاع البلدي.