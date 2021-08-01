بثور الحمى وضعف جهاز المناعة أمراض تصيب طفلك بسبب التقبيل

يقوم الكثير من الأشخاص إلى تقبيل الأطفال الصغار،كتعبير عن المحبة والإعجاب بهم، لكن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في عواقب صحية خطيرة، ومن أجل منع حدوث مشاكل صحية خطيرة ، يجب على أي شخص، بما في ذلك الآباء، تجنب تقبيل الأطفال، وذلك نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس RSV وأمراض أخرى، من المهم للغاية أن يكون جميع الأفراد على دراية بمخاطر تقبيل الأطفال.
هل يمكن لتقبيل الطفل أن يصيبه بالمرض؟
على الرغم من أن تقبيل الرضيع لا يسبب دائمًا فيروس RSV أو أمراضًا أخرى ، إلا أنه يمكن أن ينشر الجراثيم التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض يصعب على الجهاز المناعي لحديثي الولادة مكافحتها.
مخاطر تقبيل الأطفال
يعتبر حب وعاطفة الوالد أو أحد أفراد الأسرة جزءًا حيويًا من نمو كل طفل، ومع ذلك ، فإن عدم اتخاذ الاحتياطات يمكن أن يضر بشكل خطير بالرضيع، فيما يلي بعض المشاكل التي يمكن أن يسببها تقبيل الرضيع:
RSV (فيروس الجهاز التنفسي المخلوي)
RSV هي حالة خطيرة للغاية وقد تكون قاتلة ويمكن أن تنتقل من خلال الاتصال الجسدي أو من خلال مرور الرذاذ التنفسي المصابة عن طريق السعال أو العطس، حتى لو كنت لا تشعر بالطقس ، إذا كنت قد أصبت مؤخرًا بنزلة برد أو التهاب في الجيوب الأنفية ، فمن الضروري للغاية عدم حمل ولمس ولا سيما تقبيل المولود أو الرضيع، يمكن أن يسبب RSV مشاكل خطيرة في التنفس ويمكن أن يؤثر أيضًا على القلب والدماغ.
ضعف جهاز المناعة
يولد الأطفال حديثو الولادة ولديهم أجهزة مناعية متطورة تعمل بجد للحفاظ على أجسامهم الصغيرة من محاربة الأمراض والعدوى، خلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة ، يكون الأطفال في أكثر مراحلهم ضعفًا لذلك من الأفضل عدم تقبيلهم.
ردود الفعل التحسسية
تقبيل الطفل بعد تناول الطعام أو وضع بعض كريمات البشرة يمكن أن تسبب أو تهيج حساسية الطعام لدى الأطفال حديثي الولادة، يمكن أن تتسبب منتجات العناية بالبشرة أيضًا في التعرض لمواد كيميائية ضارة بشكل خطير.
مرض اليد و القدم و الفم
يعد مرض اليد والقدم والفم أمرًا شائعًا ، ولكن هناك طرقًا لمنع طفلك من الإصابة به أو نقل المرض للآخرين، اليد والقدم والفم فيروس يسبب تقرحات وطفح جلدي حول الفم واليدين والقدمين ومنطقة الساق، على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يصاب بأمراض اليد والقدم والفم ، إلا أنه أكثر شيوعًا عند الأطفال دون سن العاشرة، على الرغم من أنه لا يهدد الحياة عادةً ، إلا أنه يمكن أن يسبب مشاكل عند الرضع الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة .
بثور الحمى
من أكثر المخاطر التي تأتي من تقبيل الأطفال نقل بثور الحمى ، والمعروفة أيضًا باسم قرح الزكام، يسبب HSV 1 ظهور بثور حمى حول فم الطفل ويمكن أن تنتشر إلى مناطق أخرى من الجسم ، حتى الدماغ، كما أن قروح البرد شائعة جدًا لدى العديد من الأفراد ، لذا يجب أن ينتبه الجميع قبل الذهاب لتقبيل الطفل.