الأولى

لمن حصلوا على جرعتَي اللقاح

الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1442 هـ       1 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، اليوم الأحد، أن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

وأضاف أن المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، ستكون عودتهم الحضورية. مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *