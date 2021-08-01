الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية

جدة : البلاد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، اليوم الأحد، أن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

وأضاف أن المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، ستكون عودتهم الحضورية. مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.