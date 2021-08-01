الرياضة

آل فتيل يطرق باب الأهلي من جديد

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1442 هـ       1 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – بدر النهدي

علمت البلاد من مصادرها الخاصة بأن مدافع النادي الأهلي محمد آل فتيل الذي انتهى عقدة مع القلعة الخضراء في الآونة الأخير بات بلا نادي في الوقت الحالي.

وأفادت المصادر بأن اللاعب قد عرض نفسه عن طريق وكيل أعماله على عدد من الأندية الجماهيرية ولكن بدون الوصول الى إتفاق ورغبة من تلك الأندية في استقطاب اللاعب.

كما أشارت ذات المصادر بأن المدافع عاد لفتح التفاوض من جديد مع إدارة النادي على أمل إتمام الاتفاق الأول والعرض المقدم من إدارة النفيعي التي ستقوم بدورها بتقديم عرض آخر للاعب خلال الفترة القليلة القادمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *