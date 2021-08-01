آل فتيل يطرق باب الأهلي من جديد

جدة – بدر النهدي

علمت البلاد من مصادرها الخاصة بأن مدافع النادي الأهلي محمد آل فتيل الذي انتهى عقدة مع القلعة الخضراء في الآونة الأخير بات بلا نادي في الوقت الحالي.

وأفادت المصادر بأن اللاعب قد عرض نفسه عن طريق وكيل أعماله على عدد من الأندية الجماهيرية ولكن بدون الوصول الى إتفاق ورغبة من تلك الأندية في استقطاب اللاعب.

كما أشارت ذات المصادر بأن المدافع عاد لفتح التفاوض من جديد مع إدارة النادي على أمل إتمام الاتفاق الأول والعرض المقدم من إدارة النفيعي التي ستقوم بدورها بتقديم عرض آخر للاعب خلال الفترة القليلة القادمة.