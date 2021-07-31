صحة و عافية متابعات هذه الطرق تساعدك في نسف الكرش خلال 20 يوما فقط!

ينصح الخبراء بتناول الكمون لانه يساعد في التخلص من الكرش والدهون المتراكمة حول البطن بسرعة مذهلة، كما يساهم كثيرا في التخلص من السعرات الحرارية عبر رفع مستوى معدل التمثيل الغذائي وعملية الهضم. ونشر موقع “بولدسكاي” المتخصص بالشؤون الصحية طرقا مختلفة لتناول الكمون تساعد في نسف الكرش في غضون 20 يوما وهى كالتالي: 1/ الكمون بالزبادي: يتم خلط الكمون مع كوب من الزبادي وتناولها في العشاء. 2/ الكمون بالعسل : إذابة 3 جرامات من مسحوق الكمون في الماء ، ثم إضافة ربع ملعقة صغيرة من العسل. 3/ مشروب الكمون مع الزنجبيل والليمون من خلال غلى الزنجبيل مع بذور الكمون ، ثم إضافة عصير الليمون. 4/ إضافة الكمون إلى الطعام و الأطباق والسلطات خلال اليوم. 5/ مشروب الكمون: نقع ملعقتين كبيرتين من بذور الكمون في الماء طوال الليل، ثم غليها في الصباح، وإضافة عصير نصف ليمونة إليها قبل تناول المشروب على معدة فارغة.