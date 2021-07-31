نوعان من الجبنة احذر منهما .. هذه الأضرار الصحية يمكن أن تحدث لجسدك

الجبنة على اختلاف أنواعها لا غنى عنها داخل البيوت العربية، فهي تعد من الوجبات الخفيفة التي لا غنى عنها داخل المنزل.

حيث يحرص العديد من الأشخاص حول العالم على تناولها سواء في وجبة الإفطار أو العشاء.

ولكن هناك نوعين من الجبن حذرت منهما إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، مؤخرا، نظرًا للأضرار الصحية التي يمكن أن تحدثها لجسدك.

وأصدرت شركة هول فودز عملية سحب لنوعين من جبن كاهيل شيدر، بداية من يوم 27 يوليو.

بعدما أصدرت إدارة الغذاء والدواء، استدعاء لنوعين من جبن كاهيل، حيث تم تغليف المنتجات المعنية في غلاف شفاف وبيعها في القسم المتخصص مع ملصق «Whole Foods».

مع تواريخ معبأة من 17 مايو إلى 26 يوليو 2021.

كما تشتمل الملصقات المطبوعة للأجبان المصابة أيضًا على PLU 93579 لـ الشيدر مع بورتر، و54784 أو 94884 للويسكي شيدر.

وبدأت شركة «Whole Foods» في استرجاع تلك الأنواع للجبن من الأسواق.

عندما تم تنبيهها من قبل الموزع بنتيجة اختبار إيجابية كتيريا الليستريا.

بكتيريا قاتلة

وهي بكتيريا ممرضة يمكن أن تسبب الكائنات الحية الدقيقة عدوى تُعرف باسم الليستريات الغازية عند تناولها.

وقد تكون قاتلة للأطفال الصغار أو النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بحسب المجلة الأمريكية «Best Life».

ووفقًا لإشعار الاستدعاء الصادر عن إدارة الغذاء والدواء، تم بيع الجبن المحتمل تلوثه في 44 متجرًا للأغذية الكاملة داخل 22 ولاية أمريكية.

ولكن لحسن الحظ ، لم يتم الإبلاغ عن أي أمراض اعتبارًا من 27 يوليو حتى الآن.

ولكن على الأشخاص الذين يعيشون في تلك الولايات واشترى تلك الأنواع من الجبنة .

التحقق بسرعة من أي ملصقات للمنتجات قبل تناولها والتخلص منها على الفور في حالة اكتشافها.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أعراض داء الليستريات تشبه أعراض الأنفلونزا.

وعادةً ما تشمل الحمى والإسهال وآلام العضلات والصداع وتيبس الرقبة وفقدان التوازن والارتباك والتشنجات.

حيث تبدأ أعراض العدوى الشديدة عادةً في غضون شهر من تناول الطعام الملوث.

ويمكن أن يعاني الأشخاص المصابين بعدوى الليستريا من الأعراض لمدة تصل إلى 10 أسابيع.