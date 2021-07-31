صحة و عافية متابعات دراسة تكشف أن ” إكسير الحياة” يوجد في الزبادي!

كشف فريق من الباحثين إلى بكتيريا فريدة وجدوا أنها تساعد المعمرين على العيش طويلا، إذ أظهرت دراسة جديدة أن المعمرين لديهم بكتيريا فريدة في الأمعاء تمكنهم من العيش لفترات طويلة، إذ يقول علماء في اليابان إن هذه البكتيريا الفريدة تساعد على إنتاج الأحماض الصفراوية التي تحمي من الأمراض، وفقا لموقع “study finds” hgHlvd. وقال الموقع، في تقريره له إنه يمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى كون الزبادي والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك الأخرى قد تزيد من طول العمر، إذ إنها تعزز هذه الكائنات الحية التي تبطن الجهاز الهضمي بأكمله، وتؤثر على عملية التمثيل الغذائي والجهاز المناعي. وقد أظهرت التجارب التي أجريت على الفئران أن هذه البكتيريا استطاعت القضاء على الجراثيم الخارقة في المستشفيات مثل المطثية العسيرة والمكورات المعوية البرازية، التي يمكن أن تسبب إسهالا شديدا ، خاصة لدى الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية. ووجد الباحثون في هذه الدراسة الني نشرت في مجلة نيتشر العلمية أن المعمرين يمتلكون ” إكسير الشباب” المتمثل في هذه البكتيريا ، قائلين إن هذه النتائج تضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن ميكروبات الأمعاء تمكن أن تساعد في التنبؤ بما إذا كان الشخص سيتمتع بحياة طويلة وصحية أم لا.