وزير الثقافة يستعرض مع مديرة اليونسكو جهود المملكة في المحافظة الآثار

روما : واس

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم بالمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي، وذلك على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين المقام في العاصمة الإيطالية روما.

واستعرض سموه خلال اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل المحافظة على العناصر الثقافية، والآثار المادية وغير المادية، مؤكداً سموه حرص المملكة على تعزيز الشراكة مع اليونسكو في دعم حماية وتعزيز الثقافة والتراث.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان الطوق .