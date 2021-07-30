فيض إنساني

تتجلى إنسانية المملكة في أعمالها الإغاثية، ودعمها للدول الشقيقة والصديقة في مختلف المنعطفات التي تمر بها، سواء كانت أزمات صحية أو اقتصادية، أو إنسانية، بدليل عدم توقف جسورها الجوية إلى عدد من الدول لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حتى القضاء عليه وتخليص العالم من آثاره المدمرة.

لقد جاء الجسر الجوي السعودي إلى ماليزيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تأكيداً على الاهتمام الدائم من القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه المحافظة على صحة الإنسان، بأي أرض كانت، وليس بالمملكة فحسب، ما يعكس مدى إنسانية القيادة السعودية، ومواصلتها للأعمال الإغاثية دون قيد أوشرط.

وغير بعيدٍ عن الجسور الجوية الإغاثية، يظهر مجهود قيادة المملكة الإنساني في تكفلها بالعمليات الجراحية لفصل التوائم، آخرها عملية فصل التوأم اليمني الطفيلي، التي تعتبر رقم 50 في هذا المجال، ما يؤكد أن الفيض الإنساني السعودي لا ينضب.