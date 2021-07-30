صحة و عافية فوائد عجيبة لا حصر لها لأوراق الموز!

كشفت دراسة حديثة أن الاعشاب الطبية ومن بينها أوراق شجر الموز يمكن استخدامه كعلاج عشبي لنزلات البرد والإنفلونزا لأنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية ، وتحدثت الدراسة عن التأثير الفعال لجميع أجزاء الموز ضد الحمى، بما في ذلك أوراقه، وتساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة في أوراق الموز في منع أو علاج حالات مثل الحمى بسبب آثارها الخافضة للحرارة ومضادات الميكروبات والالتهابات، ويعتبر تناول مشروب مغلي أوراق الموز معززا للصحة بصفة عامة. ووفقا لدراسة ، تعد أوراق الموز ضمادات رخيصة وفعالة للجروح في العديد من البلدان النامية نظرا لتميزها ورخص ثمنها وخصائصها المتاحة بسهولة، تتساوى الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات لأوراق الموز مع تلك الموجودة في ضمادات الفازلين ، وبالتالي يمكن أن تساعد في علاج والتئام الجرح في وقت أقصر. كما وجدت دراسة أن الليكتين وهو نوع بروتين يتوافر بكثرة في أوراق الموز ، يمتع بخصائص مناعية قوية يمكن أن تساعد في زيادة عدد الخلايا التائية في الجسم . وتستخدم أوراق الموز في الهند كعلاج موضعي يسهم في تقليل التهاب النسيج الخلوي في الجسم، والذي يعرف بـ “السيلوليت” ، كما تستخدم أوراق الموز في التخلص من مشاكل الشعر كالقشرة والشيب وتقوية البصيلات. ووفقا لدراسة أخرى تعتبر أوراق الموز مصدرا محتملا للروتين المضاد للالتهابات والأكسدة ، ويفيد الروتين وهو الفلافونويد الأساسي الموجود في أوراق الموز مرضى السكري من خلال التحكم في مساتويات الجلوكوز لديهم ومنع أى خطر من حدوث مضاعفات ذات صلة .