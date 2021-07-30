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ضبط 128 مخالفًا للإجراءات الاحترازية في القصيم

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو الحجة / 1442 هـ      30 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع مخالف و مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في أحد الأماكن البرية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (128) مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19)واتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهمً .

وجرى تحرير (29) مخالفة مرورية، وتحديد هوية الأشخاص المشاركين في المشاجرة الجماعية،. وهم (13) مواطنًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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