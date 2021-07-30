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شراكة استراتيجية سعودية بريطانية في مجال الفضاء

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو الحجة / 1442 هـ      30 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

التقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة، بنائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء البريطانية آيان أنيت،. وذلك في إطار تعزيز وبناء الشراكات الإستراتيجية بين البلدين، وتنمية القدرات البشرية في مجال الفضاء وتقنياته.

وانعقد اللقاء بحضور معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي،. فيما ناقش الجانبان سبل التعاون في بناء علوم الفضاء والتكنولوجيا والتطبيقات والسياسات والقوانين والأنظمة وتنمية رأس المال البشري في مجال الفضاء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء شراكات دولية فعالة في المجال،. تعزز دور الهيئة وتدعم خطواتها نحو تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية لقطاع الفضاء السعودي،. والإسهام في تحول المملكة نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إضافة إلى تحفيز الاستثمار

وإيجاد أسواق جديدة تكون رافداً للتنوع الاقتصادي، وخلق وظائف جديدة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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