الهندباء تحافظ على مستوى السكري وتقي من الفشل الكلوي!

تعد عشبة الهندباء من الاعشاب المفيدة لانها تحتوي على مجموعة من الفيتامينات وتحارب الأمراض والشيخوخة وضغط الدم ، فهى تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة وبالتالي فهي تقي الجسم من الاصابة بمرض السرطان .
وتحتوي الهندباء أيضا على نسبة مرتفعة من الكالسيوم لذلك فهى تساعد على تعزيز صحة العظام وحمايتها من الهشاشة، كما تعمل على تنقية الجسم من السموم وبذلك تحافظ على صحة الكبد وتحد من الفشل الكلوي.
وتساعد الهندباء على إنتاج مادة الانسولين من البنكرياس وبالتالي فهى تساعد مرضى السكري في انتظامه وضبط مستواه ، كما تساهم في الحفاظ على معدل ضغط الدم وتساعد على خفضه بالنسبة لمرضى الضغط المرتفع.
وتحتوي الهندباء على البيتاكاروتين وهى أحد مضاد الاكسدة التي تساعد على حماية خلايا البشرة من عوامل الشيخوخة المبكر .