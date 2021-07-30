الهلال يخسر ودية هيرتا برلين الألماني

جدة- البلاد
خسر فريق الهلال لكرة القدم المباراة الودية التي جمعته مع نظيره هيرتا برلين الألماني. مساء اليوم الجمعة 2/3. ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي الذي يخوضه في النمسا.
انتهى شوط المباراة الأول بتقدم هيرتا برلين بهدفين مقابل هدف سجله المالي موسى ماريجا. قبل أن يضيف هيرتا الهدف الثالث رغم تسجيل بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني لصالح الهلال. لتنتهي المواجهة بخسارة الهلال بثلاثية مقابل هدفين.
وقد دخل المدير الفني لفريق الهلال ليوناردو غارديم المباراة بتشكيلة مكونة من: عبدالله المعيوف ومحمد البريك وهيون سو وعلي آل بليهي وناصر الدوسري وعبدالله عطيف ومحمد كنو وأندريه كاريلو ولوسيانو فييتو وموسى ماريجا وصالح الشهري.
وحرص مدرب الهلال على إشراك عدد من اللاعبين. في المباراة من أجل الوقوف على مستوياتهم الفنية. والبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين. في الحادي عشر من شهر أغسطس المقبل. يذكر أن فريق الهلال سيلاقي غدا. فريق لايبزيج الألماني وديا في ختام معسكره الإعدادي. قبل العودة إلى الرياص صباح الأحد القادم.
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