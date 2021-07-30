الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية ويثمن وقوف المملكة الدائم مع بلاده

تونس : واس
استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس اليوم،. صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لفخامته ولحكومة وشعب تونس الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الوضع الحالي في تونس الشقيقة،. وما اتخذه فخامته من قرارات تهدف إلى استقرار الوضع في تونس خاصة الوضع الصحي والاقتصادي.
رئيس جمهورية #تونس يستقبل سمو #وزير_الخارجية، ويثمن وقوف المملكة الدائم مع بلاده.https://t.co/xpyHTbs5vt pic.twitter.com/yDUA8K91Ob
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 30, 2021