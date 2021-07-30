الاتحاد السعودي للسلة: ترشيحنا لنادي النصر نظامي

الرياض – هاني البشر
أصدر الاتحاد السعودي لكرة السلة بيانا توضيحياـ يؤكد فيه ومن مبدأ الشفافية والمصداقية الخطاب المتدوال. بشأن ترشيح نادي النصر السعودي لكرة السلة. في البطولة العربية للأندية لكرة السلة ٣٣ التي. تستضيفها جمهورية مصر العربية وترشيحه بالمشاركة بالبطولة. أن لوائح الاتحاد الخاصة بالمشاركات الخارجية للأندية في. البطولات الخليجية والعربية التي تم إرسالها لجميع. الأندية المشاركة بالمسابقات المحلية من بداية الموسم. الرياضي للسنة الماضية التي تنص على أنه. في حالة تحقيق فريق واحد لبطولتي الدوري والكأس. معاً فيحق له اختيار المشاركة في إحدى البطولتين. الخليجية أو العربية ويحق لمجلس إدارة الاتحاد ترشيح الفريق الآخر. للمشاركة في البطولة الأخرى.
وفي هذا الوضع، اختار نادي النصر المشاركة في بطولة مجلس التعاون. الخليجي التي اختتمت مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبما أن الاتحاد العربي لكرة السلة عدل نظام البطولة العربية. للموسم الحالي بتواجد فريقين لكل دولة مشاركة. وبشكل استثنائي للموسم الحالي عليه فقد. قرر الاتحاد السعودي لكرة السلة ترشيح الفريقين المتأهلين لنهائي كأس الاتحاد السعودي. لكرة السلة وهما نادي النصر ونادي الهلال لتمثيل المملكة. في هذه البطولة.
علماً أن وزارة الرياضة من خلال مبادرة استراتيجية. دعم الأندية التي تم تطبيقها بالموسمين الماضيين. تدعم بشكل كبير جميع الأندية المشاركة. في أنشطة الاتحاد السعودي لكرة السلة. حسب ترتيب الفريق والنقاط التي يحصل عليها كل فريق. وتشمل الفريقين المتأهلين لنهائي الكأس أيضاً.
ويثمن الاتحاد السعودي لكرة السلة دور وزارة الرياضة. في الدعم اللامحدود التي تقدمه للأندية المحلية. من خلال استراتيجية دعم الأندية التي تغطي احتياجات. الأندية مادياً ولوجستياً خلال الموسم الرياضي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م