الاتحاد السعودي لكرة القدم يعيد تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق

أعاد الاتحاد السعودي لكرة القدم.تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة بندر الحميداني. والدكتور عبد العزيز الفضلي نائباً، وعضوية كل من الدكتور عبد العزيز الرشود، وثامر الحمود، والدكتور عبد الرحمن المسند.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وافق الأربعاء. على قبول الاعتذار عن استمرار رئيس اللجنة. ماجد العريني والاستقالة التي تقدم بها نائبه. عبد العزيز العريفي، والأعضاء طلال القحطاني، وفيصل الداود. ومحمد الرشيد، مقدماً لهم الشكر الجزيل على ما قدموه. من عمل خلال الفترة السابقة.
واستند اتحاد القدم إعادة تشكيل اللجنة. إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثلاثين من. النظام الأساسي للاتحاد السعودي، التي تنص. على أنه من صلاحيات مجلس الإدارة تعيين رؤساء. اللجان القضائية ونواب رؤسائها وأعضائها وإعادة تشكيلها. وفقاً لمقتضيات المصلحة، على أن تتم المصادقة. على إعادة التشكيل من أعضاء الجمعية العمومية. وفقاً للفقرة 11 من المادة الثالثة والعشرين.
ويحمل الرئيس الجديد للجنة الانضباط والأخلاق بندر الحميداني. شهادة الماجستير في القانون الدولي الرياضي، ويملك العديد. من الخبرات المحلية والدولية، إضافة لكونه محكماً معتمداً. لدى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان«CAS». وعضواً في اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم. إلى جانب عدد من العضويات في القانون الرياضي.
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