المرأه تباهي بشعر أكثر جاذبية مع عشبة إكليل الجبل!

يعد إكليل الجبل أو “الروز ماري” من الاعشاب الهامة نظرا لاحتوائه على البروتينات والكربوهيدرات التي تحتاج اليها بصيلات الشعر، فهو يعمل على منع تساقطه ويعزز نموه ويعمل على تنشيط الدورة الدموية، كذلك يمنح الشعر الرطوبة والنعومة ويخفف من ظهور الشيب. ويمكن تحضير بخاخ من إكليل الجبل في المنزل من خلال ثلاثة مكونات فقط، هى ، إكليل الجبل، زيت اللوز والماء. طريقة التحضير : ضعي في عبوة زجاجية الكمية نفسها وبحسب الرغبة من زيت اللوز وعشبة إكليل الجبل والماء. أغلقي العبوة بإحكام وضعيها في طنجرة مملوءة بالماء واتركيها على النار لمدة ساعتين. أخرجي العبوة من الماء وأفرغي محتواها في قارورة بخاخة ، وابدئي برش السائل على الشعرثم دلكي به فروة الرأس واتركيه على الشعر لمدة ساعة قبل غسله، كرري هذه العملية مرتين أسبوعيا وستحصلين حتما على نتائج مذهلة.