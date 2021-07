بايرن ميونيخ يقطع الطريق على برشلونة وريال مدريد.. ماذا حدث؟

قال رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، هربرت هاينر، إنه يجري محادثات مع ثنائي الفريق جوشوا كيميتش وليون غوريتسكا لتجديد عقديهما.

وتحدث رئيس النادي البافاري إلى يومية “سبوكس” الألمانية عن مخططاته للموسم المقبل، وأبرز العناوين الرئيسية في أجندته للفترة المقبلة.

وقطع هاينر الطريق على الأندية الراغبة في الحصول على خدمات الثنائي كيميتش وغوريتسكا، بعد انتشار أنباء اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بهما.

ينتهي عقد غوريتسكا (26 عامًا) الصيف المقبل، وسط تربص من جانب ريال مدريد الذي يريد التعاقد معه مجانا في يناير المقبل لتعويض لوكا مودريتش.

فيما ينقضي تعاقد كيميتش (26 عامًا أيضًا) صيفية 2023، ويريد برشلونة بدوره انتداب النجم الدولي الألماني الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز.

تقارير ألمانية كانت قد تحدثت عن نية بايرن ميونيخ بيع كيميتش وغوريتسكا إثر المطالب المادية المرتفعة من قبل وكلاء أعمال اللاعبين.

لكن الرئيس هاينر أكد في مقابلته مع “سبوكس” أن الثنائي لا يمكن المساس به، وسيتم تجديد عقديهما في أقرب وقت، ليقطع الطريق على عملاقي الكرة الإسبانية.

