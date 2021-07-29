انتظام أزارو في التدريبات الجماعية للاتفاق بالنمسا

الرياض – هاني البشر

انتظم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تدريبات فريقه بالنمسا. بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي أبعدته عن التمارين الجماعية.

ميدانياً، واصل النواخذة برنامجهم في المعسكر المقام بمدينة بمدينة باد تاتزمانسدورف الذي يستمر حتى 3 أغسطس تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة،. في حين واصل لاعب الوسط التونسي نعيم سليتي برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي.