القادسية يتعاقد مع المهاجم الإيفواري سوري

الدمام- حمودالزهراني

أعلن نادي القادسية التعاقد مع المهاجم الإيفواري سوري إبراهيم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للموسم المقبل .

وتوج صاحب الـ 27 عاما بلقب هداف دوري الأولى في الموسم الماضي .

وسبق للمهاجم الأيفواري خوض تجربتين احترافيتين في دوري الأولى مع أندية جدة وأحد .

وتعتبر صفقة سوري ابراهيم، هي العاشرة التي يبرها القادسية لتدعيم صفوفه في كافة الخطوط خلال فترة الانتقالات الجارية،. حيث تعاقد الفريق القدساوي مع ستة لاعبين محليين واربعة لاعبين أجانب الى الآن .