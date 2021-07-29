الرياضة

القادسية يتعاقد مع المهاجم الإيفواري سوري

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1442 هـ      29 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني

أعلن نادي القادسية التعاقد مع المهاجم الإيفواري سوري إبراهيم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للموسم المقبل .

وتوج صاحب الـ 27 عاما بلقب هداف دوري الأولى في الموسم الماضي .

وسبق للمهاجم الأيفواري خوض تجربتين احترافيتين في دوري الأولى مع أندية جدة وأحد .

وتعتبر صفقة سوري ابراهيم، هي العاشرة التي يبرها القادسية لتدعيم صفوفه في كافة الخطوط خلال فترة الانتقالات الجارية،. حيث تعاقد الفريق القدساوي مع ستة لاعبين محليين واربعة لاعبين أجانب الى الآن .

ibrahim

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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