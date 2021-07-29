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الصحة: يُمكن الحصول على جرعة من لقاح كورونا بعد التعافي مباشرة

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1442 هـ      29 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الاصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء،. وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهودها لمنع العدوى، وحماية ً للمجتمع من مضاعفات الفيروس ،. لافتةً أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له .

وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال ⁧‫تطبيق صحتي‬،. مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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