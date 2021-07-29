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التحصين شرط لدخول المنافذ الجمركية

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1442 هـ      29 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ــ البلاد

اشترطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على عملائها ومكلفيها أن يكونوا محصنين للدخول إلى المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، وكذلك مقار الهيئة وفروعها في مختلف مدن ومناطق المملكة، مع إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، وذلك ابتداءً من 1 أغسطس المقبل، عملاً بتوجيهات وزارة الداخلية باشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة للدخول إلى أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

ودعت الهيئة العموم إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات في هذا الشأن عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، أو عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa)، أو عبر الإيميل الرسمي ([email protected]) .

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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