الاتحاد السعودي يرفض استثناء الكوكي

الرياض – هاني البشر

رفض الاتحاد السعودي لكره القدم طلب نادي الطائي بمنح مدرب الفريق التونسي محمد الكوكي استثناء لقيادة الجهاز الفني في الموسم المقبل، كونه لا يحمل شهادة “PRO” التدريبية كونها تعدُّ من الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

لتلجأ ادارة الفريق الصاعد حديثاً لدوري المحترفين لطلب معادلة وبطاقة ممارسة مهنة لوجود خبرة سابقة لدى الكوكي في العمل في دوري المحترفين داخل السعودية وخارجها برفعها خطاب للاتحاد الآسيوي عن طريق أمانة الاتحاد السعودي لكره القدم وكشفت مصادر ” البلاد ” أن الاتحاد الآسيوي سيقوم برفض الطلب .

ومن المرجح أن تتعاقد إدارة الطائي مع مدرب يحمل الشهادة المطلوبة “PRO” للعمل مدربًا رئيسًا،. بينما يؤدي الكوكي دوره بوصفه عضوًا في الجهاز الفني .

يذكر أن الطائي جدد عقد المدرب التونسي محمد الكوكي موسماً واحداً في شوال الماضي نظير صعوده بالفريق لدوري المحترفين وتعاقد مع المعد البدني ابوبكر الحناشي كمساعد للمدرب أمس الاول .