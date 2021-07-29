إخلاء طبي للمواطنين المصابين بكورونا من إندونيسيا

الرياض ـ البلاد

أكدت سفارة المملكة في إندونيسيا، أمس ، أنه إنفاذاً لتوجيهات قيادة المملكة بنقل المواطنين الذين تدهورت حالتهم الصحية في جمهورية إندونيسيا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، قامت السفارة اليوم بنقلهم إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي السعودي.

وقالت السفارة عبر حسابها بموقع «تويتر»: «وبهذا الشأن تدعو السفارة المواطنين الكرام الموجودين بجمهورية إندونيسيا، إلى سرعة العودة إلى المملكة إنفاذاً لتوجيهات وزارة الداخلية السعودية ولحماية أنفسهم من التعرض لهذا الوباء ومضاعفاته، حمى الله الجميع من كل مكروه». يُذكر أن وزارة الداخلية قررت منع سفر المواطنين السعوديين إلى إندونيسيا؛ نظراً للظروف الصحية الراهنة، حيث أهابت السفارة بجميع المواطنين الموجودين في إندونيسيا، بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق المزدحمة، وترتيب العودة بصورة عاجلة إلى المملكة، والتواصل مع السفارة للمساعدة.