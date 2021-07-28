15 مليونا لصيانة الجسور بمكة

مكة المكرمة- البلاد

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، أمس، عقداً لصيانة الجسور بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمبلغ 14.920.100 ريال ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وتشكل شبكة الجسور الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عصباً رئيساً في التنقلات المرورية، والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسة والدائرية، حيث يبلغ عددها 59 جسراً تسهم بشكل كبير في ربط الشوارع والأحياء المتباعدة.

وتولي أمانة العاصمة المقدسة عناية كبرى بمشروعات صيانة الجسور والمرافق بهدف المحافظة على سلامتها حيث أنجزت مؤخراً العديد من المشروعات المهمة في هذا المجال وكان لها أكبر الأثر في صيانة وتطوير المرافق العامة وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.