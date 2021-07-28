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وزير الخارجية يلتقي قائد الجيش الباكستاني

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1442 هـ      28 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، أمس، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين،. كما تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي،. وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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