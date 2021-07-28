وزير التعليم يبحث مع نظيره الكويتي مجالات التعاون

البلاد : متابعات

التقى معالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، بمعالي وزير التربية الكويتي الدكتور علي بن فهد المضف،. وذلك خلال أعمال القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 – 2025م، التي تستضيفها العاصمة البريطانية “لندن”.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات العلمية والبحثية، والتعليم خلال جائحة كورونا،. ومحاور اجتماع القمة، إضافة إلى مناقشة التنسيق والتكامل في دعم برامج التعليم عالمياً.

حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، والملحق الثقافي في بريطانيا الدكتور أمل فطاني.