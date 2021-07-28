ما حقيقة مفاوضات ليفربول مع فيديريكو كييزا؟

تحدثت وسائل إعلام في الساعات الأخيرة عن مفاوضات بدأها نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع نجم المنتخب الإيطالي فيديريكو كييزا.

كييزا (23 عامًا) فاز لتوه مع منتخب إيطاليا بكأس أمم أوروبا 2020 وقدّم مردودًا قويًا استحق على إثره اهتمام كبار القارة، يتقدمهم ليفربول.

وأبرزت كبريات الصحف الإنجليزية والإيطالية نبأ مفاوضات ليفربول مع اللاعب الأعسر، لكن يبدو أنها لم تتعد دائرة الشائعات بحسب محللين.

Liverpool reportedly fail in Federico Chiesa bidhttps://t.co/hEtnKhhFDa pic.twitter.com/eXLepVnsoI — Mirror Football (@MirrorFootball) July 24, 2021



شبكة “سكاي سبورتس” وهي مصدر موثوق في أخبار الميركاتو، أكدت أن صفقة انتقال فيدريكو كييزا إلى ليفربول هذا الصيف مستحيلة.

وأضاف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، قائلًا عبر حسابه في تويتر: “لم يتقدم ليفربول بأي عروض رسمية أو شفهية لضم كييزا”.

رومانو أشار إلى أن كييزا يمثل أهمية قصوى لدى إدارة يوفنتوس ويعتبر جزء أساسي من مخططات المدرب ماسيميليانو أليغري.

Liverpool have NOT made an official bid for Federico Chiesa despite rumours. There’s nothing going on and no chance to sign him this summer. ❌🇮🇹 #LFC Liverpool board knows about Juventus stance. Chiesa is considered ‘untouchable’ – FC Bayern are aware of this decision too. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2021

يلعب كييزا في الأساس مع يوفنتوس منذ صيفية 2020 مُعارًا من ناديه الأصلي فيورنتينا إلى نهاية الموسم المقبل 2021-2022.

ويتمتع يوفنتوس ببند خيار الشراء في العقد المبرم مع الفيولا، يسمح له بالتعاقد مع كييزا بصفة نهائية مقابل 40 مليون يورو.

سجّل الجناح فائق السرعة 15 هدفًا مع يوفنتوس في جميع البطولات الموسم السابق، كما قدّم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

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