ساعات السهر خطيرة على الصحة.. اعرف الأضرار الخطيرة على الجسم

النوم هو الأمر الحيوي الأهم في صحة الإنسان ولكن البعض ينقلب لديهم الليل إلى نهار والعكس ويحترف السهر .

ويزداد معدل ساعات السهر لعدم ارتباط الأبناء بمواعيد مدارس أو مذاكرة، لكن الأطباء أكدوا على خطورة السهر وعدم النوم بشكل كاف، لما له من آثار بعضها يظهر على المدى البعيد.

وبحسب موقع “ألوان”، فإن صحة الجسم تتوقف على النوم الجيد ليلاً للراحة والتعافي من ضغوط اليوم، مشيرًا إلى أن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، وهو أول من يتأثر بعدم النوم الكاف.

الحرمان من النوم بشكل كاف ومنتظم، يؤدي إلى زيادة تجاعيد الوجه واليدين، وتفاوت التصبغ وانخفاض المرونة في البشرة.

وبحسب التقرير فإن قدرة الجلد على الاحتفاظ بالمرونة والحيوية تؤخر علامات الشيخوخة، وخلال النوم تمر بشرة جلد الإنسان بالكثير من عمليات الإصلاح والترميم.

3 مراحل أثناء النوم تفيد الصحة:

وخلال ساعات النوم تمر أجسامنا بثلاث مراحل متميزة تساهم في تمام الصحة العامة واتزان المناعة وتساعد في استعادة الجلد لحيويته ليلاً، وهي:

1- تنتج الغدة النخامية في الساعات الثلاث الأولى من النوم، هرمون سوماتوتروبين وهو هرمون النمو البشري.

الذي يساهم في الحفاظ على بشرة شابة وصحية، وبدون سوماتوتروبين لا يتم إصلاح البشرة.

وإذا تكرر ذلك يُحرم الجلد من التجديد كل يوم وبالتالى يشيخ حتى فى الأعمار الشابة والصغيرة.

2- خلال الساعتين التاليتين من النوم يزداد إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي يعمل كمضاد للأكسدة.

ويساعد على حماية الجلد من التلف والتأثيرات الضارة التي تسبب الأمراض المزمنة والشيخوخة.

كذلك عندما يصل الضوء إلى شبكية العين في الصباح، تقوم الغدة الصنوبرية التي تقع في منتصف المخ بإفراز هرمون الميلاتونين.

وهو هرمون النوم والحيوية والشباب، ومع تقدم اليوم يزداد إنتاج الميلاتونين.

وهو مضاد للأكسدة وينشط الجهاز المناعي ويضبط ساعة الجسم البيولوجية ويخفض التوتر.

3- خلال المرحلة الأخيرة المعروفة باسم نوم الريم (حركة العين السريعة)، تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض مع درجة حرارة الجلد.

كذلك عندما يبرد الجلد تسترخي عضلاتنا ويزداد إنتاج الكولاجين.

وهو الصمغ الغروى الطبيعى الذى يجعل الجلد متمسكًا مشدودًا، مؤكدا أن النوم يعزز إنتاج الكولاجين الكولاجين ويسمح للبشرة بالانتعاش خلال الليل.

أضرار قلة النوم:

– يعجل بالشيخوخة المبكرة ويضر الجلد.

– يسبب التوتر وزيادة إنتاج الكورتيزول وهو أحد هرمونات التوتر الذي يدمر بروتين الكولاجين.

الكورتيزول يرفع مستوى السكر في الدم ويزيد من معدلات حب الشباب وجفاف الجلد.

– قلة النوم تؤثر على مرضى حساسية الجلد، إذ تبين أن الخلايا التحسسية تزداد مع قلة النوم.

كذلك ما يسرع من أعراض الحساسية والإكزيزما.