الرياضة

الشهري تقدم المودعين..

حامدي يغادر إلى طوكيو والأمل ميدالية أولمبية

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1442 هـ      28 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمود الزهراني

تقدم الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه المودعين للبطل طارق حامدي. الذي غادر عصر اليوم الأربعاء مدينة الرياض متوجهاً إلى العاصمة اليابانية طوكيو وذلك استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. حيث يشارك حامدي في منافسات القتال فوق وزن ٧٥ كجم يوم ٧ أغسطس المقبل.

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وغادر برفقة حامدي المدرب منير الفقير واللاعب فهد الخثعمي. وتواجد في وداعه بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض المدير التنفيذي خالد الغميز ومدير إدارة المنتخبات سعد الصقعبي والإداري محمد الداوودي.

وأعطى الدكتور مشرف الشهري بعض التوجيهات للاعب ومرافقيه قبيل المغادرة. وتمنى لهم التوفيق في هذه المشاركة الأولمبية والتتويج بالذهب -بإذن الله-..

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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