استئناف مشروع التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، استئناف مقاول مشروع التوسعة السعودية الثالثة لحزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية، من خلال إصدار التراخيص المنظمة لتلك الأعمال والتي بلغت (60) ترخيصاً، يأتي ذلك بعد الاستفادة من مواقع المشروع لاستيعاب أعداد الحجاج والمصلين خلال موسم الحج المبارك بمسطح إجمالي (519,149) مترا مربعا، ومن ضمنها مشروعات توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله-، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف، ويشمل استئناف الأعمال على سبيل المثال لا الحصر أعمال البوابات والمنارات الرئيسية (باب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة، وباب الفتح).

كما أكدت الوكالة استكمال أعمال تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف، واستكمال أعمال مشروع ميزانين الدور الثاني بالإضافة للأعمال والخدمات المساندة وحزم مشروعات البنية التحتية بالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات التابع لوزارة المالية.