إغلاق 10 منشآت خالفت التدابير الوقائية في جدة

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة يوم أمس 3900 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 10 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 17مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة،. مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم. بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.