1379 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1021 حالة

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 1379 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،. ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 520,774 حالة.

وأفاد تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة،. إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8189 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1299 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 501,449 حالة،. لافتة إلى أن هناك 11,136 حالة نشطة حالياً، من بينها 1417 حالة حرجة.

وأكدت الوزارة أن لقاحات كورونا فعّالة مع المتحورات، مشيرةً إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.