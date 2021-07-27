فيديو: ملاكم مغربي يعض أذن خصمه في أولمبياد طوكيو

العنوان الأكثر إثارة اليوم الثلاثاء في جميع الألعاب بمنافسات أولمبياد طوكيو الصيفية 2020 هو “ملاكم مغربي يعض أذن خصمه”.

الملاكم المغربي يونس باعلا لم يجد ما يشفي غليله من اللكمات المتتالية من خصمه النيوزلندي ديفيد نيكيا، سوى عض أذنه.

وحاول باعلا (22 عامًا) عض أذن نيكيا في الجولة الثالثة من النزال، قبل أن يفلت النيوزلندي بسرعة فائقة من العضة.

وقال نيكيا: “من حسن الحظ لم يتمكن مني، اعتقد أنه تذوق طعم العرق فقط، شيء غريب أن يحدث هذا في الأولمبياد”.

فيما أصدرت اللجنة الأولمبية قرارًا باستبعاد يونس باعلا من البطولة نهائيًا بسبب تعمده عض المنافس بشكل واضح.

جدير بالذكر أن النزال الذي أقيم في إطار منافسات الوزن الثقيل، انتهى لصالح الملاكم النيوزلندي ديفيد نيكيا بنتيجة 5-0.

شاهد.. ملاكم مغربي يعض أذن خصمه في أولمبياد طوكيو 2020

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