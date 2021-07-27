عصير الخوخ والنعناع لمقاومة حر الصيف

صحة و عافيةعصير الخوخ والنعناع لمقاومة حر الصيف امنية رشادaccess_time18 / ذو الحجة / 1442 هـ 27 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق يزداد الطلب في فصل الصيف على المشروبات الباردة خاصة العصائر الممزوجة بفواكه مدمجة، لتعطي الإحساس بالانتعاش ولمقاومة حرارة فصل الصيف. ومن ضمن هذه المشروبات، عصير الخوخ والنعناع ونقدم طريقة تحضيره فيما يلي مقادير عصير الخوخ والنعناع 4 ثمرة خوخ 8 أوراق نعناع 1 علبة مياه غازية ثلج أوراق نعناع وخوخ للوجه طريقة تحضير عصير الخوخ والنعناع * في الخلاط تخلط جميع المكونات * وتقدم باردة بعد تزيينها بالخوخ والنعناع