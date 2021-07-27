تخريج طلبة القوات البرية السعودية المبتعثين في روسيا

البلاد : متابعات
حضر قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح إبراهيم الحضيف حفل تخريج أول دفعة من الطلبة المبتعثين من كلية الملك عبدالعزيز الحربية إلى أكاديمية الشرق الأقصى العليا للأسلحة المشتركة بمدينة بلاغوفيشنيسك بجمهورية روسيا الاتحادية,. وذلك برعاية معالي نائب القائد العام للقوات البرية الروسية الفريق فيكتور ليزفينسكي.
قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية يحضر حفل تخريج طلبة #القوات_البرية_الملكية_السعودية المبتعثين بجمهورية #روسيا الاتحادية.https://t.co/ZXO7fruAdD pic.twitter.com/92yhlg3eOR
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 27, 2021
وأمضى الخريجون خمس سنوات أكملوا من خلالها متطلبات التأهيل العسكري لخدمة دينهم ثم وطنهم وملكهم.
حضر الحفل رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن صالح البلوي. وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.