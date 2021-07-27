السفير بن سويعد يقدّم أوراق اعتماده لرئيس تركمانستان

عشق أباد : واس

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان سعيد بن عثمان بن سويعد، اليوم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لخادم الحرمين الشريفين لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان.

ونقل السفير بن سويعد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لفخامة الرئيس التركماني وتمنياتهما لحكومة وشعب تركمانستان الشقيق بالمزيد من التقدم والنجاح والازدهار.

وأكد على عمق العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وحرصه على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.

من جانبه رحب فخامة الرئيس التركماني بسفير خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا.

وقد جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودعمها.